Особую зону установили на границе Ростовской области

Глава Ростовской области уточнил, что на указанной территории действует особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в ней будут возможны только при наличии удостоверяющих личность документов.

Голубев указал, что определена также стометровая зона, для нахождения в ней необходимо будет минимум за 12 часов уведомить Пограничное управление ФСБ РФ по региону.

«Эта позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию Ростовской области», - заключил губернатор.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орло допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

