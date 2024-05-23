Особую зону установили на границе Ростовской области

Особая зона, протяжённостью пять км, была установлена на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

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Глава Ростовской области уточнил, что на указанной территории действует особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в ней будут возможны только при наличии удостоверяющих личность документов.

Голубев указал, что определена также стометровая зона, для нахождения в ней необходимо будет минимум за 12 часов уведомить Пограничное управление ФСБ РФ по региону.

«Эта позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию Ростовской области», - заключил губернатор.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орло допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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