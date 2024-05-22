Эстония потратит 7 млн евро на строительство заграждений на границе с Россией
Эстония намерена потратить около 7 млн евро на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части российской Псковской области, которая вдается в территорию республики. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«Правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители», — указано в сообщении.
Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, республика «не станет проводить какие-либо обмены землями с Россией», как планировала ранее, поэтому на границе необходимо построить ограждение.
На сооружение выделят около 4 млн евро, на объездную дорогу — еще 2,6 млн. Ожидается, что строительство последней завершат в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России намерены запустить жилищные вклады в 2025 году
- Вышел трейлер документального сериала о пиратстве в музыке
- В США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри
- Стоимость нефти сорта Brent упала до минимума за два месяца
- Минобороны России: Российские военные освободили Клещеевку в ДНР
- Предприятие «дочки» Bosch в России перешло под управление структуры «Газпрома»
- Кремль счёл экспроприацией решение ЕС передать Киеву доходы от активов РФ
- Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
- Минцифры начало тестировать генеративный ИИ на «Госуслугах»
- «Союзмультфильм» отметит своё 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru