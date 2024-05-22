Эстония потратит 7 млн евро на строительство заграждений на границе с Россией

«Правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители», — указано в сообщении.

Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, республика «не станет проводить какие-либо обмены землями с Россией», как планировала ранее, поэтому на границе необходимо построить ограждение.

На сооружение выделят около 4 млн евро, на объездную дорогу — еще 2,6 млн. Ожидается, что строительство последней завершат в 2026 году.

