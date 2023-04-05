Особо защитные леса должны появиться в России
Особо охраняемые (защитные) участки должны появиться в России, их будет запрещено переводить из лесного фонда с целью добычи полезных ископаемых. Проработать данную тему поручила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Ответственными назначены министерство природных ресурсов и экологии совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства.
В аппарате вице-премьера подтвердили подлинность письма в адрес этих ведомств, сообщают «Известия». Лесной кодекс страны на сегодня определяет три категории земель лесного фонда. Лесные мотивы делятся на защитные, эксплуатационные и резервные.
При этом, первую категорию всё же можно использовать «с учетом научного обоснования в связи с необходимостью исключения критичного оказания негативного воздействия». Согласно новой инициативы, особо охраняемые участки будут выделены во всех трёх типах лесов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- СМИ: Месси дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль»
- Контратака ВСУ была сорвана в ДНР в районе Северска
- Сербия проведет военные учения с США
- Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника
- Минобороны РФ: ВС уничтожили 410 военных ВСУ на донецком направлении
- Нефтегазовые доходы России упали на 75 процентов
- Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян
- Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму в $32 миллиона
- В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
- СМИ сообщили о повторной госпитализации Берлускони
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru