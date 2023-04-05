Особо защитные леса должны появиться в России

Особо охраняемые (защитные) участки должны появиться в России, их будет запрещено переводить из лесного фонда с целью добычи полезных ископаемых. Проработать данную тему поручила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Ответственными назначены министерство природных ресурсов и экологии совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства.

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В аппарате вице-премьера подтвердили подлинность письма в адрес этих ведомств, сообщают «Известия». Лесной кодекс страны на сегодня определяет три категории земель лесного фонда. Лесные мотивы делятся на защитные, эксплуатационные и резервные.

При этом, первую категорию всё же можно использовать «с учетом научного обоснования в связи с необходимостью исключения критичного оказания негативного воздействия». Согласно новой инициативы, особо охраняемые участки будут выделены во всех трёх типах лесов.



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ФОТО: РИА Новости
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