Особо защитные леса должны появиться в России

В аппарате вице-премьера подтвердили подлинность письма в адрес этих ведомств, сообщают «Известия». Лесной кодекс страны на сегодня определяет три категории земель лесного фонда. Лесные мотивы делятся на защитные, эксплуатационные и резервные.

При этом, первую категорию всё же можно использовать «с учетом научного обоснования в связи с необходимостью исключения критичного оказания негативного воздействия». Согласно новой инициативы, особо охраняемые участки будут выделены во всех трёх типах лесов.





