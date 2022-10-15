Основные работы по благоустройству территорий возле научного центра им Логинова завершены

Теперь улучшилась пешеходная и транспортная доступность крупнейшего многопрофильного медицинского центра

«В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, ул. Новогиреевская и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки», - отметил Бирюков.

Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили асфальт на проезжей части и парковках. В общей сложности привели в порядок с учетом организации новых тротуаров 6,8 тыс. кв. м.

«Сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой «зебре» и человеку на ней быть заметнее в темное время суток», - пояснил Бирюков.

Также на благоустроенном участке установили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью, сделали парковки, заменили старое ограждение территории медцентра протяженностью почти 1,2 км, привели в порядок газон общей площадью 5,9 тыс. кв. м.

