Основные работы по благоустройству территорий возле научного центра им Логинова завершены

Завершено благоустройство около Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на востоке города. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, ул. Новогиреевская и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки», - отметил Бирюков.

Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили асфальт на проезжей части и парковках. В общей сложности привели в порядок с учетом организации новых тротуаров 6,8 тыс. кв. м.

«Сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой «зебре» и человеку на ней быть заметнее в темное время суток», - пояснил Бирюков.

Также на благоустроенном участке установили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью, сделали парковки, заменили старое ограждение территории медцентра протяженностью почти 1,2 км, привели в порядок газон общей площадью 5,9 тыс. кв. м.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРоссияБлагоустройство
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