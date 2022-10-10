Два кластера для университета имени Баумана готовы на 90%

Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана достроят в следующем году. Готовность объектов составляет 90%, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Два четырехэтажных здания общей площадью 5000 квадратных метров разместятся напротив будущего Центрального кластера и Квантум парка.

В Центре биомедицинских систем и технологий будут проводить исследования и разработки в области биоинженерии и биофотоники, 3D-печати. В Инжиниринговом центре наземных транспортно-технологических систем будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

«Началось благоустройство прилегающей территории. В обоих корпусах завершаются фасадные работы, а остекление фасадов «Биомеда» уже полностью выполнено. Также в обоих зданиях на финальном этапе отделочные работы», - сообщил Загрутдинов.

Выполняют строители и облицовку портала, который дополняет главный вход в задание Центра биомедицинских систем и технологий. На витражных фасадах Инжинирингового центра наземных транспортно-технологических систем предусмотрен декоративный рисунок.

