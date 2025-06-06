Столичный главк МВД наградил гендиректора «Вечерней Москвы»
Директора акционерного общества «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгия Рудницкого наградили в главном управлении МВД России по Москве почетной грамотой за активное содействие органам внутренних дел. Награждение прошло во время заседания общественного совета ГУ МВД России.
Полицейские организовали для членов совета экскурсию по территории 2-го Специального полка, где провели показательные выступления с занятием круговой обороны, высадкой с вертолета и спуском по фасаду многоэтажного дома.
Также членам общественного совета показали выставку спецтехники, работу стрелкового комплекса с тактическим тиром, а также продемонстрировали оружие и экипировку полицейских. В конце мероприятия их наградили почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками МВД России, а Рудницкий получил награду за активное содействие органам МВД в выполнении возложенных на них оперативно-служебных задач.
Ранее пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» назван «Главной информационной площадкой Москвы» по версии бизнес-издания «EXPERT_RF», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
- МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
- Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
- Глава Минздрава Кузбасса ушел в отставку
- В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации
- Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда
- СМИ: Трамп лишился $1,1 млрд из-за ссоры с Маском
- После ДТП с автобусом в Хабаровске в больницы попали 14 пострадавших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru