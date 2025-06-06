Полицейские организовали для членов совета экскурсию по территории 2-го Специального полка, где провели показательные выступления с занятием круговой обороны, высадкой с вертолета и спуском по фасаду многоэтажного дома.

Также членам общественного совета показали выставку спецтехники, работу стрелкового комплекса с тактическим тиром, а также продемонстрировали оружие и экипировку полицейских. В конце мероприятия их наградили почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками МВД России, а Рудницкий получил награду за активное содействие органам МВД в выполнении возложенных на них оперативно-служебных задач.

Ранее пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» назван «Главной информационной площадкой Москвы» по версии бизнес-издания «EXPERT_RF», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

