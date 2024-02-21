Суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф»

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ.

Речь идёт об акциях АО «Рольф», которые принадлежат компаниям «Деланс лимитед» и ООО «Рольф моторс». Также решение суда касается 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф моторс», ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф тех».

В Генпрокуратуре заявили, что активы перечисленных компаний были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» под временное управление Росимущества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

