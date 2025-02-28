Основателю Gulagu.net заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан в РФ иноагентом) был заочно приговорён к лишению свободы. Как сообщает РИА Новости, соответствущее решение принял Мещанский суд Москвы.
Осечкин был признан виновным по статье о публичном распространении фейков о российской армии и её действиях в ходе специальной военной операции.
«Суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», - говорится в сообщении.
Ранее Осечкин был заочно арестован, МВД РФ объявило его в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru