Основателю Gulagu.net заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Осечкин был признан виновным по статье о публичном распространении фейков о российской армии и её действиях в ходе специальной военной операции.

«Суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», - говорится в сообщении.

Ранее Осечкин был заочно арестован, МВД РФ объявило его в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

