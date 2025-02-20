Дмитрий Певцов заочно приговорен на Украине к 10 годам тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о заочном приговоре, вынесенном российскому актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Певцов был обвинен в распространении «антиукраинских нарративов» и призывах к захвату государственной власти Украины. Обвинения основываются на трех статьях: насильственное изменение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганда войны.

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С февраля 2022 года Певцов находится под санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании за участие в ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

В марте того же года он был добавлен в санкционный список Минкульта Украины, наряду с другими российскими деятелями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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