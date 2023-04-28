Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд

Wildberries хочет провести ребрендинг, на сегодняшний день идет поиск новых вариантов логотипа. Такое заявление сделала основательница компании Татьяна Бакальчук, слова которой приводит РИА Новости.

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По ее словам, бренд несколько устарел. Бакальчук также отметила, что маркетплейс точно не будет называться «Ягодки».

Ранее сообщалось, что Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов договоренностей по всем 12 пунктам, по которым были разногласия. Также был согласован обновленный формат работы с бракованными товарами и подтверждена необходимость создания обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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