Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд

По ее словам, бренд несколько устарел. Бакальчук также отметила, что маркетплейс точно не будет называться «Ягодки».

Ранее сообщалось, что Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов договоренностей по всем 12 пунктам, по которым были разногласия. Также был согласован обновленный формат работы с бракованными товарами и подтверждена необходимость создания обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров, сообщает «Радиоточка НСН».

