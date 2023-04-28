Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд
Wildberries хочет провести ребрендинг, на сегодняшний день идет поиск новых вариантов логотипа. Такое заявление сделала основательница компании Татьяна Бакальчук, слова которой приводит РИА Новости.
По ее словам, бренд несколько устарел. Бакальчук также отметила, что маркетплейс точно не будет называться «Ягодки».
Ранее сообщалось, что Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов договоренностей по всем 12 пунктам, по которым были разногласия. Также был согласован обновленный формат работы с бракованными товарами и подтверждена необходимость создания обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров, сообщает «Радиоточка НСН».
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