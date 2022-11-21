В Wildberries опровергли информацию о торговле поддельной продукцией Adidas
Представитель компании Wildberries заявил, что маркетплейс напрямую сотрудничает с производителями и дистрибьюторами брендов, продукция закупается у официальных поставщиков, пишет Газета.ру.
По его словам, распространяющаяся в СМИ информация о якобы об административном деле за продажу контрафактной продукцией Adidas, не соответствует действительности.
«К нашему большому сожалению, Telegram-канал Mash опубликовал ложную информацию: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries. Подобное «фейкотворчество» от Mash не новость для нас и для всего рынка», — подчеркнул представитель маркетплейса.
В Wildberries добавили, что все представленные на площадке товары имеют всю необходимую разрешительную документацию.
Ранее мобильный оператор Yota анонсировал предоставление своим абонентам безлимитного трафика на посещение маркетплейсов, в том числе, Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru