В Wildberries опровергли информацию о торговле поддельной продукцией Adidas

По его словам, распространяющаяся в СМИ информация о якобы об административном деле за продажу контрафактной продукцией Adidas, не соответствует действительности.

«К нашему большому сожалению, Telegram-канал Mash опубликовал ложную информацию: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries. Подобное «фейкотворчество» от Mash не новость для нас и для всего рынка», — подчеркнул представитель маркетплейса.

В Wildberries добавили, что все представленные на площадке товары имеют всю необходимую разрешительную документацию.

Ранее мобильный оператор Yota анонсировал предоставление своим абонентам безлимитного трафика на посещение маркетплейсов, в том числе, Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».