Основатель «Вимм-Билль-Данн» отказался от поездок в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не намерен возвращаться в Россию в ближайшее время. Такое решение он принял после прошедших обысков ФСБ в его московском музее «Собрание», рассказал бизнесмен в интервью «Русской службе BBC».

По его словам, он не был в России с марта, и пока не планирует визита. Саму ситуацию с обысками он назвал неадекватной, однако отметил, что его присутствие в Москве не является необходимым для работы музея.

«Чего мне летом приезжать? У меня работы нет сейчас (в России — прим. НСН), музей и без меня работает», — заявил Якобашвили.