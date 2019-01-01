Основатель «Вимм-Билль-Данн» отказался от поездок в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не намерен возвращаться в Россию в ближайшее время. Такое решение он принял после прошедших обысков ФСБ в его московском музее «Собрание», рассказал бизнесмен в интервью «Русской службе BBC».
По его словам, он не был в России с марта, и пока не планирует визита. Саму ситуацию с обысками он назвал неадекватной, однако отметил, что его присутствие в Москве не является необходимым для работы музея.
«Чего мне летом приезжать? У меня работы нет сейчас (в России — прим. НСН), музей и без меня работает», — заявил Якобашвили.
Ранее стало известно, что ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание». Как сообщал неизвестный источник, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Он обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.
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