ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание»
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Как отмечает РБК, об этом заявил знакомый бизнесмена. По словам одного из источников издания, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Он обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.
Отмечается, что в настоящий момент Якобашвили находится в Женеве на форуме Объединенных наций, и будет выступать во время сессии по трудовом законодательству. Между тем, в музее не смогли оперативно ответить на вопросы РБК, а сам Якобашвили отказался от комментариев.
Между тем, ранее НСН сообщала, что сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России задержали преступную группировку, которая осуществила кражу, а после незаконный сбыт алмазного сырья у компании «Алроса». Информацию об этом предоставили в пресс-службе СК.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в преступную группу входили — сотрудница акционерной компании «АЛРОСА», которая совершала кражу алмазов у компании ,«гражданин России и Грузии», который являлся посредником, а также гражданин России, в обязанности которого входил сбыт драгоценных камней.
Уточняется, что преступники были задержаны с поличным 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов. Их стоимость составила более 22 млн рублей.
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