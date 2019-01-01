Стерлигов обвинил банкиров в пожирании мелкого бизнеса
Предприниматель Герман Стерлигов в эфире НСН заявил, что не опасается преследований со стороны «крупной рыбы», потому что у него ничего нет.
Следственный комитет России предъявил бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тысяч долларов. Об этом его адвокат Алексей Аверьянов сообщил ТАСС. Юрист подтвердил, что предпринимателя задержали. Бойко-Великий не признает свою вину. «Мой подзащитный считает это дело заказным, уголовное преследование расценивает как давление на него за гражданскую и патриотическую позицию», — добавил адвокат. Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.
Василий Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.
Предприниматель Герман Стерлигов, известный своими неординарными высказываниями, в эфире НСН заявил, что крупные махинаторы-банкиры уничтожают мелких бизнесменов в то время, когда сами остаются у руля.
«Во-первых, я не знаком с господином Бойко. Я только один раз говорил с ним по телефону в прямом эфире, сказал ему, что он еретик и адепт тоталитарной секты РПЦ МП, и на этом наше общение закончилось. Из-за этого глубинно я дать комментария по поводу его деятельности не могу. Что касается того, что ему инкриминируется 500 тысяч долларов, то это совсем мелочь. Это показывает то, что у нас киты и воры, такие как руководство Сбербанка, могут дальше плавать и быть уважаемыми людьми, а всякую мелочь бизнесменскую дербанят. Да не обидится на меня Бойко за слово «мелочь», но у него действительно небольшой бизнес, насколько я знаю. Это, конечно, досадно. На виду крупнейшими банковскими деятелями страны разворовывается все, что можно, но на эту тему как бы неприлично даже говорить», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что не боится преследований в свой адрес, потому что, по его словам, денег у него нет, отбирать нечего, кроме детей. А детей, как любой уважающий себя христианин, Стерлигов никому отдавать не намерен.
«Что касается меня, у меня нет даже 500 тысяч долларов, поэтому я безынтересен тем, кто дербанит бизнес. Только на предмет моих убеждений. То, что мы детей не отдаем в школу и воспитываем дома, даем образование домашнее, что мы лечимся натуральными средствами, а не этой фармацевтикой отравленной, ну и так далее. То, что называем еретиками РПЦ МП – вот что вызывает ярость. Ко мне по какому поводу могут прийти? Только детей отнимать. Но детей у меня отнять нельзя будет. Нас можно убить, но детей отнять нельзя. Пока никто не пришел и не убил. Только по телевидению нас стали называть сектантами, наверное, на это есть какая-то причина, кому-то это нужно. Ну пока живы-здоровы. Что нам опасаться? Мы христиане. У нас есть господин и начальник – Иисус Христос, слава ему вовеки. И мы обязаны, как христиане положить душу свою за ближних своих, если что. Так что если нашим ближним будет что-то угрожать, то мы будем их защищать, а детей, конечно, прежде всего», - заявил он.
Герман Стерлигов — российский предприниматель, известный своими критическими высказываниями в адрес секс-меньшинств, ученых, деятелей культуры и других людей, чьи взгляды и жизненные позиции не соответствуют, как утверждает Стерлигов, христианским канонам и ценностям.
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