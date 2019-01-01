Стерлигов обвинил банкиров в пожирании мелкого бизнеса

Следственный комитет России предъявил бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тысяч долларов. Об этом его адвокат Алексей Аверьянов сообщил ТАСС. Юрист подтвердил, что предпринимателя задержали. Бойко-Великий не признает свою вину. «Мой подзащитный считает это дело заказным, уголовное преследование расценивает как давление на него за гражданскую и патриотическую позицию», — добавил адвокат. Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

Василий Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

Предприниматель Герман Стерлигов, известный своими неординарными высказываниями, в эфире НСН заявил, что крупные махинаторы-банкиры уничтожают мелких бизнесменов в то время, когда сами остаются у руля.

«Во-первых, я не знаком с господином Бойко. Я только один раз говорил с ним по телефону в прямом эфире, сказал ему, что он еретик и адепт тоталитарной секты РПЦ МП, и на этом наше общение закончилось. Из-за этого глубинно я дать комментария по поводу его деятельности не могу. Что касается того, что ему инкриминируется 500 тысяч долларов, то это совсем мелочь. Это показывает то, что у нас киты и воры, такие как руководство Сбербанка, могут дальше плавать и быть уважаемыми людьми, а всякую мелочь бизнесменскую дербанят. Да не обидится на меня Бойко за слово «мелочь», но у него действительно небольшой бизнес, насколько я знаю. Это, конечно, досадно. На виду крупнейшими банковскими деятелями страны разворовывается все, что можно, но на эту тему как бы неприлично даже говорить», - добавил он.

Собеседник НСН отметил, что не боится преследований в свой адрес, потому что, по его словам, денег у него нет, отбирать нечего, кроме детей. А детей, как любой уважающий себя христианин, Стерлигов никому отдавать не намерен.