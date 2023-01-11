Основатель «Вагнера» Пригожин рассказал генералу Болдыреву о своем боевом опыте
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику экс-главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Владимира Болдырева.
Ранее Болдырев в интервью НСН заявил, что Пригожин не имел права критиковать действия генерала Александра Лапина во время его командования группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине.
«Что касается критики, которая прозвучала от уважаемого и очень симпатичного мне генерала Болдырева, абсолютно принимается. Есть только один нюанс: поздно говорить, что я и Кадыров люди не военные, а гражданские. Я уже 8 лет как имею глубочайший боевой опыт, во многом значительно превосходящий тех, кто находится на службе в Минобороны десятками лет. И у Кадырова, я думаю, что он значительно больше и глубже», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Ранее Пригожина критиковал депутат Госдумы, экс-командующий 58-армией Виктор Соболев. Тогда основатель ЧВК "Вагнер" заявил НСН, что его военные играют в зоне СВО одну из решающих ролей.
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