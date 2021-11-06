Основатель Telegram предложил пользователям платную функцию отключения рекламы
Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления в Telegram за платную подписку на услугу. Она заработает в ноябре, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
«Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале», - отметил Дуров.
Недорогая подписка на услугу по отключению рекламы позволит пользователю избавиться от рекламы. Если официальные рекламные объявления захотят отключить владельцы каналов, администрация мессенджера будет просчитывать экономические условия услуги.
Согласно условиям на размещение рекламы в Telegram, сообщения объемом 160 символов будут размещаться в общедоступных Telegram-каналах с аудиторией более 1 тысячи подписчиков.
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