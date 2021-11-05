Telegram тестирует рекламные сообщения

Мессенджер Telegram начал тестировать сервис встроенной рекламы, сообщает телеканал «360».

Дуров объявил о запуске новой рекламной платформы в Telegram

Первый пост с такой пометкой появился в Telegram-каналах. «Телеграм» начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — сказано в сообщении от канала создателя программы Павла Дурова.

Отмечается, что рекламные посты не будут появляться в списках чатов, в личной переписке или в группах. Кроме того, авторы мессенджера заверили: для демонстрации рекламных сообщений не будут использоваться личные данные. При этом саму рекламу обещают сделать ненавязчивой.

Основатель Telegram Павел Дуров хочет создать принципиально новую модель монетизации в сети, рассказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыTelegram
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