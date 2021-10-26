Дуров объявил о запуске новой рекламной платформы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о внедрении платформы для рекламы в мессенджере. Такое сообщение предприниматель сделал в своем канале в Telegram.

При этом доступ к ресурсу смогут получить лишь крупные рекламодатели. Так, стоимость размещения будет варьироваться от 2 евро за 1000 показов. Для использования платформы нужно будет иметь бюджет не менее 1 миллиона евро.

Дуров уточнил, что еще 1 миллион евро нужно внести в качестве депозита в рекламном кабинете Telegram.

Кроме того, основатель мессенджера заверил пользователей, что всё содержимое сообщений будет основано только на тематике каналов. По его словам, личные данные пользователей не будут задействованы в рекламе.

