Основатель Superjob заявил, что в Россию вернулись до 90% «синих воротничков»
В Россию вернулись почти все «синие воротнички», многие из тех релокантов, кто может работать удаленно, остаются за рубежом, сказал НСН Алексей Захаров.
Из «белых воротничков» в Россию вернулась примерно половина, поскольку они могут удаленно работать в российских компаниях из-за рубежа, чего нельзя сказать о «синих воротничках» — уже 80-90% из них вернулись на Родину. Об этом НСН заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на специалистов по оформлению вида на жительство за рубежом сообщило, что до 40% релокантов, уехавших из России в 2022 году, уже вернулись обратно. В свою очередь рекрутинговые агентства полагают, что в Россию вернулись порядка 25% релокантов. Захаров призвал считать статистику, исходя из данных о пересечении границы.
«Часть релокантов могут работать удаленно — около 99% из них остались на российском рынке труда, несмотря на переезд. Они с равным успехом могли переместиться как между Москвой и Стамбулом, так между Москвой и, скажем, Новосибирском. Что же касается “синих воротничков”, которым для работы нужен станок, их никто не ждал за рубежом, поэтому они вернулись, как только кончились деньги. По ощущениям, из “синих воротничков” вернулись уже 80-90% из тех, кто не смог найти работу, аналогичную той, которую имел в России. Из “белых воротничков” вернулась примерно половина. Остальным все равно, где находиться, — они и раньше зиму проводили где-нибудь на Бали», — сказал Захаров.
В заключение основатель SuperJob заявил, что ни отъезд релокантов, ни их возвращение никак не отразились на конкуренции на рынке.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну, но возвращаются из-за рубежа, не ждут «с распростертыми объятиями». По его словам, граждане должны быть со своей Родиной «в самых разных ситуациях». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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