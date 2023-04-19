«Редкий случай»: Глава SuperJob заявил, что работодатели не смотрят на степень образования

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования. Она подразумевает три ступени: базовое, специализированное и аспирантура. Специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование. Захаров заявил, что работодатели крайне редко обращают внимание на степень образования кандидатов.

«Работодатели больше обращают внимание на имя вуза, когда берут молодого специалиста. А нюансы – бакалавриат, магистратура – в редких случаях. Не думаю, что с переходом на новую систему произойдут кардинальные изменения в качестве образования. Ведь у нас есть разные отрасли, одно дело образование журналиста, где талантливые ребята могут работать с 1 курса, а есть врачи – даже талантливому студенту не доверят проводить операцию на сердце», - сказал Захаров.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко заявила в беседе с НСН, что новая модель образования должна поменять содержание, а не только название.

