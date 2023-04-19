«Редкий случай»: Глава SuperJob заявил, что работодатели не смотрят на степень образования
Работодатели чаще обращают внимание на имя вуза, сказал НСН Алексей Захаров.
Основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН усомнился, что новая система высшего образования кардинально изменит качество учебных программ.
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования. Она подразумевает три ступени: базовое, специализированное и аспирантура. Специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование. Захаров заявил, что работодатели крайне редко обращают внимание на степень образования кандидатов.
«Работодатели больше обращают внимание на имя вуза, когда берут молодого специалиста. А нюансы – бакалавриат, магистратура – в редких случаях. Не думаю, что с переходом на новую систему произойдут кардинальные изменения в качестве образования. Ведь у нас есть разные отрасли, одно дело образование журналиста, где талантливые ребята могут работать с 1 курса, а есть врачи – даже талантливому студенту не доверят проводить операцию на сердце», - сказал Захаров.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко заявила в беседе с НСН, что новая модель образования должна поменять содержание, а не только название.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
- Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
- Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции
- СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года
- Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США
- Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах
- Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии
- В Чехии исключили членство Украины в НАТО до окончания конфликта
- Путин предложил подумать над «возвращением» пионеров
- Производитель бытовой техники Candy подтвердил приостановку работы своего завода в Кирове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru