Основатель SuperJob призвал россиян при необходимости менять работу «прямо сегодня»

Алексей Захаров отметил, что сейчас на рынке труда нет активности, поменять работу через месяц будет уже сложнее. 

Сейчас благоприятное время сменить работу для тех, кто давно хотел это сделать по объективным причинам, заявил президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«Количество резюме упало, потому что люди не хотят менять работу, активность на рынке труда ниже нормы. Поэтому если кто-то хочет менять работу и ждет, когда все наладится, надо прямо сегодня этим заниматься и разместить резюме. Сейчас проще найти работу, чем будет через месяц-два», - отметил он.

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В России нет массовой безработицы, но существуют региональные проблемы, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаБезработица
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