Основатель SuperJob призвал россиян при необходимости менять работу «прямо сегодня»

Сейчас благоприятное время сменить работу для тех, кто давно хотел это сделать по объективным причинам, заявил президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«Количество резюме упало, потому что люди не хотят менять работу, активность на рынке труда ниже нормы. Поэтому если кто-то хочет менять работу и ждет, когда все наладится, надо прямо сегодня этим заниматься и разместить резюме. Сейчас проще найти работу, чем будет через месяц-два», - отметил он.