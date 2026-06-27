При землетрясении в Венесуэле пострадали четверо россиян

Как уточнил дипломат, пострадавшие - пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они жили в штате Ла-Гуайра, объявленном зоной стихийного бедствия. Раненым оказали медицинскую помощь, им ничего не угрожает.

По словам Мелик-Багдасарова, посольство получает в реальном времени сведения о россиянах, которым уже оказывается медпомощь, о получивших травмы и нуждающихся в уходе. В диппредставительстве постоянно находятся работники, которые поддерживают контакты с властями Венесуэлы и соотечественниками.

Ранее стало известно, что число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 589.

