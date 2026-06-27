При землетрясении в Венесуэле пострадали четверо россиян

Четыре гражданина России пострадали во время землетрясения в Венесуэле, у них травмы легкой и средней тяжести. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС.

Ущерб от землетрясений в Венесуэле оценили в $6,7 млрд

Как уточнил дипломат, пострадавшие - пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они жили в штате Ла-Гуайра, объявленном зоной стихийного бедствия. Раненым оказали медицинскую помощь, им ничего не угрожает.

По словам Мелик-Багдасарова, посольство получает в реальном времени сведения о россиянах, которым уже оказывается медпомощь, о получивших травмы и нуждающихся в уходе. В диппредставительстве постоянно находятся работники, которые поддерживают контакты с властями Венесуэлы и соотечественниками.

Ранее стало известно, что число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 589.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеЗемлетрясениеВенесуэла

Горячие новости

Все новости

партнеры