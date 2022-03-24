«Чечня, Тыва и Крым»: Депутат назвала самые «безработные» регионы

 Елена Цунаева отметила, что в республике Тыва на 9% вырос уровень безработицы, в Крыму – на 5,5%. 

В России нет массовой безработицы, но существуют региональные проблемы, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

«Традиционно высокий уровень безработицы в Чеченской республике, в республике Тыва на 9% вырос уровень безработицы, Крым – на 5,5%, но здесь нужно учитывать много факторов – и культурные особенности, макро и микроэкономические процессы, и общественные процессы. В любом случае массовой безработицы в России нет, она носит региональный характер», - отметила она.

IT-специалисты, физики и врачи сегодня могут позволить себе работать в любой стране мира, заявил ранее президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:РегионыРаботаБезработица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры