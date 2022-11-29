Основатель SuperJob пообещал оживление рынка труда после Нового года

Так, объявление частичной мобилизации в сентябре спровоцировало отъезд сотен тысяч россиян за границу. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова 29 ноября сообщила, что около 100 тысяч россиян остаются в стране с момента прибытия в конце сентября. Алексей Захаров отметил, что из-за объявления мобилизации рынок труда стал крайне вялым и потерял свою активность в сентябре.

«Мобилизация была шоком, которого никто не ожидал. Рынок труда, который начал традиционно становиться активным в начале августа и начале сентября, снова стал очень вялым. До окончания новогодних праздников мы теперь не ждем, что рынок станет активным. Работодатели сейчас продолжают набирать персонал, но люди очень неохотно меняют работу. Сейчас для россиян лучше синица в руках, чем журавль в небе. После Нового года мы ждем, что рынок труда будет очень активный: накопится отложенный спрос в осенние месяцы, плюс традиционный всплеск активности после новогодних праздников. Если не будет никаких потрясений, то с 10 января рынок станет очень активным», - сказал Захаров.

Он отметил, что в России остро не хватает высококвалифицированных специалистов абсолютно во всех отраслях. По словам Захарова, если в отрасли все хорошо и специалистов хватает, значит она находится в «ужаснейшем состоянии».