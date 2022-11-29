Основатель SuperJob пообещал оживление рынка труда после Нового года
После новогодних праздников накопится отложенный с осенних месяцев спрос, также будет действовать традиционный для этого времени всплеск активности, отметил Алексей Захаров в эфире НСН.
Всплеск рынка труда в России начнется после новогодних праздников, уже с 10 января можно будет заметить в разы возросшую активность, рассказал президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.
Так, объявление частичной мобилизации в сентябре спровоцировало отъезд сотен тысяч россиян за границу. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова 29 ноября сообщила, что около 100 тысяч россиян остаются в стране с момента прибытия в конце сентября. Алексей Захаров отметил, что из-за объявления мобилизации рынок труда стал крайне вялым и потерял свою активность в сентябре.
«Мобилизация была шоком, которого никто не ожидал. Рынок труда, который начал традиционно становиться активным в начале августа и начале сентября, снова стал очень вялым. До окончания новогодних праздников мы теперь не ждем, что рынок станет активным. Работодатели сейчас продолжают набирать персонал, но люди очень неохотно меняют работу. Сейчас для россиян лучше синица в руках, чем журавль в небе. После Нового года мы ждем, что рынок труда будет очень активный: накопится отложенный спрос в осенние месяцы, плюс традиционный всплеск активности после новогодних праздников. Если не будет никаких потрясений, то с 10 января рынок станет очень активным», - сказал Захаров.
Он отметил, что в России остро не хватает высококвалифицированных специалистов абсолютно во всех отраслях. По словам Захарова, если в отрасли все хорошо и специалистов хватает, значит она находится в «ужаснейшем состоянии».
«Остро не хватает специалистов абсолютно всех профессий. Россия – огромная страна с экономикой, в которой представлены практически все отрасли. Абсолютно во всех отраслях у нас нехватка высококвалифицированных специалистов. В любой живой экономике всегда есть нехватка специалистов. Когда какая-нибудь отрасль говорит, что ей хватает специалистов, это значит, что отрасль находится в ужаснейшем состоянии, там смерть и никого в живых нет. Зарплаты в этом году ни у кого не снизились абсолютно в любой специальности, будь то врач, или курьер, или чиновник», - резюмировал Захаров.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter сообщила, что после объявления частичной мобилизации в России около 700 тысяч граждан уехали в Грузию, из них 600 тысяч человек перебрались в соседние страны или Европу, а 100 тысяч человек остались в стране.
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