Число медицинских вакансий в России резко выросло после начала мобилизации

Число вакансий для медицинского персонала значительно выросло после объявления в России частичной мобилизации, эксперты связывают это с отъездом россиян за границу. Об этом пишет NEWS.ru.

Как сообщил изданию представитель компании HeadHunter Александр Джабаров, в сентябре количество вакансий для медиков выросло до почти 17 000 (по сравнению с 8200 в августе). Самые востребованные позиции — лечащие врачи, врачи-эксперты, специалисты по клиническим исследованиям. При этом вдвое выросло число вакансий для специалистов без опыта работы.

В свою очередь, сервис SuperJob сообщил, что 21–28 сентября число вакансий в коммерческих клиниках для врачей выросло на 10% (по сравнению с предыдущей неделей), для среднего и младшего медперсонала — на 12%.

Издание отмечает, что медики, как правило, военнообязанные и имеют военный билет вне зависимости от пола. Исключений при мобилизации для них не предусмотрено. Отмечается, что врачи уже получают повестки, при этом заменить специалистов некому. Однако в первую очередь нехватка медиков связана с добровольным отъездом за границу на волне страха перед призывом.

Как сообщил руководитель клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, некоторые медучреждения потеряли до 10% своего персонала.

«Есть нехватка высококвалифицированного персонала. Многие уехали, неизвестно насколько, может быть, они вернутся через месяц, а может, и нет. Быстро заменить высококвалифицированный персонал нельзя. Если у клиники был кадровый резерв — слава богу», — отметил Парамонов.

Эксперт указал, что процесс замены персонала потребует времени, однако осложнить его может внутренняя миграция: специалисты могут уезжать из регионов в Москву, где «платят больше».

В свою очередь, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» отметил, что отток медиков за рубеж наблюдался и раньше, однако он компенсировался притоком специалистов из Средней Азии. По словам эксперта, острый дефицит медицинских кадров существует уже не меньше 10 лет, сильнее всего он ощущается в сельской местности.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2020 года в России работало 737,4 тысячи врачей и 1,5 млн среднего медперсонала. Число уехавших из страны и мобилизованных медиков неизвестно.

