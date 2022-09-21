Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России на уровне 4,5%

«Безработица на конец года на уровне до 4,5%», — отметил министр в докладе, представленном в Совете Федерации.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало безработицу на конец 2022 года на уровне 4,8%. Такой прогноз министерство озвучило в августе.

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация на российском рынке труда стабильна, за неделю число зарегистрированных безработных сократилось на 10 тысяч, напоминает RT.

