Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России на уровне 4,5%

Минэкономразвития улучшило прогноз по безработице в России на конец года до 4,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Максима Решетникова.

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«Безработица на конец года на уровне до 4,5%», — отметил министр в докладе, представленном в Совете Федерации.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало безработицу на конец 2022 года на уровне 4,8%. Такой прогноз министерство озвучило в августе.

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация на российском рынке труда стабильна, за неделю число зарегистрированных безработных сократилось на 10 тысяч, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМинэкономразвитияБезработица
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