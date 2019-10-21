Савицкий пообещал Неклюдову карт-бланш на «Серебряном дожде»

Генеральным директором радиостанции «Серебряный Дождь» на днях стал медиаменеджер Андрей Неклюдов. Основатель и один из акционеров радиостанции Дмитрий Савицкий в интервью НСН рассказал, какие изменения ждут радиостанцию с приходом нового руководителя, произойдет ли переход на «цифру» и как ресурс собирается расширять аудиторию, оставаясь при этом в рамках формата «не для всех».

— Дмитрий, почему ваш выбор пал на Андрея Неклюдова?

— С Андреем Неклюдовым мы общались, он показался мне человеком опытным, профессиональным, он участвовал в управлении другими радиостанциями и в оперативном управлении в проведении сделок. Есть ощущение, что он хорошо справится с поставленной задачей.

— Какая первостепенная задача стоит перед новым руководителем?

— У нас плановая смена, все в порядке, не происходит никаких форс-мажоров. Поэтому не могу сказать, что есть какая-то супер-, экстра-, первоочередная задача. Есть планы по развитию сегмента, связанного с интернет технологиями, приложением и так далее. В целом задача одна — чтобы мы были богатые и здоровые, а не бедные и больные.

— Сам Андрей в интервью НСН много говорил о переводе радио на цифровой формат. Готов ли «Серебряный Дождь» к этому?

— Надо, конечно, следовать технологиям, которые появляются, и удовлетворять потребности аудитории. Другое дело, что все вопросы обсуждаются и рассматриваются уже в рабочем порядке. Но сам по себе такой вектор я считаю правильным.

— Не секрет, что «Серебряный Дождь» позиционирует себя как радиостанция «не для всех», сохраняющая некую элитарность. Получится сохранить ее при целях расширить аудиторию?

— Одно другому противоречит, поэтому истина где-то посередине. Сделаем так, чтобы несколько расширить аудиторию, но не превратиться в полный мейнстрим. Посмотрим, как это удастся. По крайней мере, мы будем отслеживать, чтобы не было крена ни в ту, ни в другую сторону.