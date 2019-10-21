Савицкий пообещал Неклюдову карт-бланш на «Серебряном дожде»
Основатель «Серебряного Дождя» рассказал НСН, зачем радиостанция поменяла гендиректора, и как ресурс собирается расширять аудиторию, жертвуя элитарностью.
Генеральным директором радиостанции «Серебряный Дождь» на днях стал медиаменеджер Андрей Неклюдов. Основатель и один из акционеров радиостанции Дмитрий Савицкий в интервью НСН рассказал, какие изменения ждут радиостанцию с приходом нового руководителя, произойдет ли переход на «цифру» и как ресурс собирается расширять аудиторию, оставаясь при этом в рамках формата «не для всех».
— Дмитрий, почему ваш выбор пал на Андрея Неклюдова?
— С Андреем Неклюдовым мы общались, он показался мне человеком опытным, профессиональным, он участвовал в управлении другими радиостанциями и в оперативном управлении в проведении сделок. Есть ощущение, что он хорошо справится с поставленной задачей.
— Какая первостепенная задача стоит перед новым руководителем?
— У нас плановая смена, все в порядке, не происходит никаких форс-мажоров. Поэтому не могу сказать, что есть какая-то супер-, экстра-, первоочередная задача. Есть планы по развитию сегмента, связанного с интернет технологиями, приложением и так далее. В целом задача одна — чтобы мы были богатые и здоровые, а не бедные и больные.
— Сам Андрей в интервью НСН много говорил о переводе радио на цифровой формат. Готов ли «Серебряный Дождь» к этому?
— Надо, конечно, следовать технологиям, которые появляются, и удовлетворять потребности аудитории. Другое дело, что все вопросы обсуждаются и рассматриваются уже в рабочем порядке. Но сам по себе такой вектор я считаю правильным.
— Не секрет, что «Серебряный Дождь» позиционирует себя как радиостанция «не для всех», сохраняющая некую элитарность. Получится сохранить ее при целях расширить аудиторию?
— Одно другому противоречит, поэтому истина где-то посередине. Сделаем так, чтобы несколько расширить аудиторию, но не превратиться в полный мейнстрим. Посмотрим, как это удастся. По крайней мере, мы будем отслеживать, чтобы не было крена ни в ту, ни в другую сторону.
— Что будет меняться в первую очередь?
— Пока не будет ничего меняться. Да, новый человек внесет новые возможности, новый взгляд со стороны. Полезно иногда проводить некий аудит и со стороны смотреть на то, что уже есть сейчас. Всегда есть слабые места и что улучшить. Будем надеяться, что Неклюдов как раз подскажет нам какие-то вещи, которые мы внутри уже не замечаем, потому что глаз замылился. Но никаких поворотов на 180 градусов, никакой смены формата не будет.
— Как коллектив воспринимает новое начальство?
— Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что только в пятницу произошло его знакомство с коллективом.
— Неклюдову предоставлено какое-то пространство для маневра или есть рамки, ограничения?
— Полная свобода действий как генеральному директору, он же не номинальная фигура, а полноценный управляющий.
...
Дмитрий Савицкий основал радиостанцию «Серебряный Дождь» (100,1 FM) в 1995 году, став ее первым генеральным директором. С сентября 2016 года покинул эту должность, оставив за собой пост директора по спецпроектам станции.
Андрей Неклюдов - российский медиаменеджер, продюсер и бизнесмен. Имеет успешный опыт руководства радиостанциями, а также в IT-разработках и музыкальной индустрии.
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