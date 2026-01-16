Бессмысленное плечо: Почему газ из Азербайджана не заменит Европе российский
У Азербайджана ограниченная ресурсная база, чтобы полностью удовлетворить потребности Европы в газе, заявил НСН аналитик Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Газ из Азербайджана важен прежде всего для юго-восточной Европы, но у него очень ограниченная ресурсная база и он не сможет полностью заместить поставки из России. Переломить ситуацию в этом плане способен Иран, но для этого со страны потребуется снять санкции, рассказал НСН директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с января 2026 года начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). TAP является европейским сегментом Южного газового коридора. По данным SOCAR, поставки через Италию расширят географический охват азербайджанского газа в Европе. Общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, говорится в пресс-релизе госкомпании.
«Масштабы добычи и экспорта Азербайджана несопоставимы с российским экспортом, который покрывал все потребности Европы. Газ из Азербайджана важен прежде всего для Италии и для стран юго-восточной Европы, где он частично вытесняет российский. Для потребителя, для импортера он стоит ровно столько же, сколько российский. Для этих стран он является дополнительным источником поставок, но не ключевым. Поставки в Германию, думаю, носят эпизодический характер. Это большое транспортное плечо бессмысленно с точки зрения логистики, большие объемы туда точно не пойдут», - рассказал Белогорьев.
После 2027 года из-за объявленного ЕС эмбарго на импорт российского газа, юго-восточная Европа будет получать регазифицированное СПГ из Греции и Турции.
«Газ пойдет прежде всего из Греции и Турции, потому что у этих стран есть избыточная мощность по приему СПГ, и они рассчитывают стать важными экспортерами. Италия обладает собственными мощностями по приему СПГ, кроме того, она получает газ из Алжира и Ливии и вполне обеспечивает свой баланс. Газ из Азербайджана в этом балансе является дополнительным важным, но все-таки дополнительный источником», - отметил аналитик.
Единственное, что может перевернуть ситуацию с точки зрения газоснабжения Европы трубопроводным газом, - возможное увеличение добычи в Иране и экспорт из этой страны. Однако эта перспектива весьма отдаленная.
«Чтобы Европа начала получать газ из Ирана, нужно, чтобы с него сняли все санкции, потекли инвестиции, и чтобы страны ЕС согласились на зависимость от иранского газа. До всего этого пока очень далеко. В теории также он может изменить ситуацию за счет транзита туркменского газа: единственный реалистичный вариант поставок туркменского газа в Европу – его транзит через Иран», - добавил Белогорьев.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее рассказал НСН, как «танкерная война» и новые санкции ЕС отразятся на России.
