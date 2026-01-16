Газ из Азербайджана важен прежде всего для юго-восточной Европы, но у него очень ограниченная ресурсная база и он не сможет полностью заместить поставки из России. Переломить ситуацию в этом плане способен Иран, но для этого со страны потребуется снять санкции, рассказал НСН директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с января 2026 года начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). TAP является европейским сегментом Южного газового коридора. По данным SOCAR, поставки через Италию расширят географический охват азербайджанского газа в Европе. Общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, говорится в пресс-релизе госкомпании.

«Масштабы добычи и экспорта Азербайджана несопоставимы с российским экспортом, который покрывал все потребности Европы. Газ из Азербайджана важен прежде всего для Италии и для стран юго-восточной Европы, где он частично вытесняет российский. Для потребителя, для импортера он стоит ровно столько же, сколько российский. Для этих стран он является дополнительным источником поставок, но не ключевым. Поставки в Германию, думаю, носят эпизодический характер. Это большое транспортное плечо бессмысленно с точки зрения логистики, большие объемы туда точно не пойдут», - рассказал Белогорьев.