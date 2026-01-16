Песков назвал эволюцией сигналы от европейцев о необходимости диалога с РФ

Москва зафиксировала прозвучавшие из Италии, Франции и Германии заявления о необходимости налаживания диалога с Россией. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Почти созрели: В Европе готовятся к разговору с Россией

По его словам, это «существенная подвижка и позитивная эволюция» европейской позиции. При этом Песков отметил, что пока запросы на контакты от стран Европы в Кремль не поступали.

«Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем», - заключил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе следует начать говорить с Россией по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
