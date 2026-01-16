Песков назвал эволюцией сигналы от европейцев о необходимости диалога с РФ
Москва зафиксировала прозвучавшие из Италии, Франции и Германии заявления о необходимости налаживания диалога с Россией. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это «существенная подвижка и позитивная эволюция» европейской позиции. При этом Песков отметил, что пока запросы на контакты от стран Европы в Кремль не поступали.
«Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем», - заключил он.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе следует начать говорить с Россией по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра
- Стартовал всероссийский архитектурный конкурс «Большой русский стиль»
- Бессмысленное плечо: Почему газ из Азербайджана не заменит Европе российский
- Депутат Свинцов объяснил частичную блокировку Telegram
- Песков назвал эволюцией сигналы от европейцев о необходимости диалога с РФ
- Трунов: Суд в США готов принять иск даже к Российской империи
- Россиянам назвали причину поломки китайских автомобилей зимой
- Психолог объяснил, почему в конфликтах на работе чаще всего виновны мужчины
- Песков: Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с Нетаньяху
- В России призвали уделять внимание психологическому состоянию руководителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru