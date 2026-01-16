СМИ: Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра

Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Перебурге. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Фонтанка».

Собеседники издания утверждают, что договор с Кехманом был расторгнут по соглашению сторон.

Отмечается, что исполнять обязанности худрука будет Александр Соловьёв, работающий в труппе Михайловского театра с 2020 года.

Ранее Кехман, которому по данным СМИ предъявлено обвинение в растрате, лишился поста гендиректора МХАТ имени Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
