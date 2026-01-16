СМИ: Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра
16 января 202614:35
Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Перебурге. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Фонтанка».
Собеседники издания утверждают, что договор с Кехманом был расторгнут по соглашению сторон.
Отмечается, что исполнять обязанности худрука будет Александр Соловьёв, работающий в труппе Михайловского театра с 2020 года.
Ранее Кехман, которому по данным СМИ предъявлено обвинение в растрате, лишился поста гендиректора МХАТ имени Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Иране
- СМИ: Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра
- Стартовал всероссийский архитектурный конкурс «Большой русский стиль»
- Бессмысленное плечо: Почему газ из Азербайджана не заменит Европе российский
- Депутат Свинцов объяснил частичную блокировку Telegram
- Песков назвал эволюцией сигналы от европейцев о необходимости диалога с РФ
- Трунов: Суд в США готов принять иск даже к Российской империи
- Россиянам назвали причину поломки китайских автомобилей зимой
- Психолог объяснил, почему в конфликтах на работе чаще всего виновны мужчины
- Песков: Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с Нетаньяху
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru