Песков: Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с Нетаньяху

«В самое ближайшее время мы проинформируем о результатах этого телефонного разговора», - отметил он.

Песков добавил, что ситуация в регионе весьма накаленная и Москва принимает усилия по деэскалации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».