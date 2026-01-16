Песков: Путин созвонился с президентом Ирана после разговора с Нетаньяху

После разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху российский лидер Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В самое ближайшее время мы проинформируем о результатах этого телефонного разговора», - отметил он.

Песков добавил, что ситуация в регионе весьма накаленная и Москва принимает усилия по деэскалации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
