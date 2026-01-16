Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Иране

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Ближний Восток и Иран

Иранский лидер информировал российского коллегу об активных усилиях, которые руководство республики принимает для нормализации обстановки в стране.

«Россия и Иран последовательно выступают... за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», - говорится в сообщении.

Также президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского партнёрства и реализацию совместных проектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин побеседовал с Пезешкианом после обсуждения ситуации в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
