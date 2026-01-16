«Требования к Telegram такие же, как и к любому другому IT-продукту или компании. То, что Telegram взаимодействует с правительством – это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет. Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов, это целая сеть Telegram-каналов, абсолютно незаконная и нелегальная информация. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно», - объяснил он.

По его словам, Роскомнадзор сигнализирует о нарушениях, дает платформе время внести технологические правки.

«Руководство компании взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная. Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Понимаю, что не все можно сделать быстро, требуются технологические решения. Это разработка, люди должны сесть, руками все написать, потом внедрить... Роскомнадзор это время дает, направляет документы, какие претензии, какой срок на устранение. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российские власти не станут вводить полный запрет на VPN-сервисы в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

