Андрей Неклюдов обещает развернуть «Серебряный Дождь» к молодежи
Новый гендиректор радиостанции «Серебряный Дождь» в эксклюзивном интервью рассказал НСН о своих планах развития известного медиаресурса.
Как стало известно НСН, генеральным директором радиостанции «Серебряный дождь» назначен Андрей Неклюдов. В интервью информационному агентству «Национальная Служба Новостей» медиаменеджер рассказал о стратегии и своем видении развития станции, перспективах перехода на цифровой формат, задачах по расширению списка коммерческих партнеров, а также о персональной ответственности руководителя на всех уровнях медиапроизводства.
- Андрей, расскажите, как произошло ваше назначение гендиректором «Серебряного Дождя»? Какие обстоятельства этому предшествовали?
- Около двух лет назад я очень активно занялся IT-разработками в музыкальной индустрии. Мы с партнерами активно работаем в этом направлении и не планируем останавливаться, это тот сегмент экономики, который прирастает в разы в аудитории и деньгах. Около месяца назад у меня состоялась встреча с владельцами «Серебряного Дождя», на которой они рассказали о том, что текущий генеральный директор объявил о своем желании уйти, покинуть станцию. В связи с этим, пребывая в раздумьях, что делать дальше, они пришли с этим предложением ко мне.
Один из совладельцев, Дмитрий Савицкий, занимает активную позицию, все переговоры в основном велись с ним. После долгих обсуждений различных условий, параметров взаимодействия, разделения полномочий, мы пришли к общему мнению, что да, нам интересно дальше идти вместе.
Я люблю радио! Такой актив как «Серебряный Дождь» является жемчужиной радиовещания, сохранившей свой формат и первозданность. Но, сегодня, на мой взгляд, станция стал терять былую яркость и блеск, пропала из информационно - событийного пространства, находится вне фокуса внимания молодых продвинутых индивидуумов, как в прежние годы.
Это произошло по разным причинам, об этом можно долго говорить. Владельцев сейчас это сильно беспокоит, и это абсолютно правильно. Конечно же, они пришли ко мне с тем, чтобы ситуацию менять, и я готов это делать. У меня было время подумать и предложить свой план. Это не чье-то спонтанное решение, мы пришли к нему совместно и осознанно.
- Говоря о планах, какова ваша стратегия развития станции? Что изменится, что останется прежним?
- Любая радиостанция – это бизнес. Руководитель, который приходит туда, прежде всего руководит всеми бизнес-процессами, которые обеспечивают работоспособность предприятия. Экономика здесь - номер один. Не надо рассказывать сведущим людям, что рекламный рынок находится, мягко говоря, в стагнации или, скажем прямо, демонстрирует отрицательную динамику относительно прошлых периодов. Моя задача – прежде всего повысить доходность компании, увеличить ее рентабельность, не дать ей возможность показывать отрицательную динамику, и на падающем рынке попытаться наращивать экономику за счёт внутреннего ресурса станции.
Сразу скажу, это возможно. И возможно по одной простой причине – у станции есть потенциал. Я достаточно серьезно познакомился с активом и вижу, что у «Серебряного Дождя» имеется достаточно потенциала, чтобы в сегодняшних непростых условиях устоять и показать позитивную динамику.
Не будем забывать, что это одна из старейших радиостанций в России. На следующий год ей исполняется 25 лет. Это серьезный срок на рынке, это устойчивая репутация, это очень лояльная целевая аудитория. И если вы спрашиваете меня о планах, я считаю, что такой юбилей - очень неплохой информационный повод, чтобы вновь громко о себе заявить. И заявить в широком смысле слова не только существующей аудитории радиостанции, но и в принципе всем людям, которым эта тематика близка, кто так или иначе слушает музыку, сталкивается с ней в своей жизни - дома, в машинах, мобильных приложениях.
«Серебряный Дождь» - это информационно-развлекательная станция, таковой она и будет оставаться, если говорить о планах. Никаких резких движений, кардинальных изменений форматов не предусмотрено. Я прекрасно понимаю, что подобные действия могут привести к негативному развитию событий, чего никому бы не хотелось. Но какие-то изменения будут происходить. Не исключено, что и в редакционной политике тоже. Но это не будет моим персональным решением, так как на станции есть редколлегия, собрания происходят ежедневно, и именно в таком режиме мы вместе с командой будем решать эти задачи, в том числе и развития цифровых технологий. Ведь «Серебряный Дождь», на мой взгляд, в этом смысле сегодня недооценен. Те радиослушатели, которые остаются на радио, лишены возможности потреблять продукт тогда, когда им хочется. Я имею в виду время, место и способ, то есть контент on demand – контент по требованию. Сегодня это важно для любых медиа, на мой взгляд. Тот, кто сможет перестроиться, и, оставаясь в офлайне, правильно подключить онлайн аудиторию, безусловно, имеет больше шансов на позитивное развитие своего бизнеса.
Получать необходимые доходы от онлайнового вещания возможно, позитивные примеры на рынке существуют. Будем к этому стремиться.
- Радиостанция «Серебряный дождь» позиционирует себя как некая станция «не для всех». Но от подобной аудитории не всегда знаешь, что ожидать. Как будете выстраивать отношения с такой «особостью»?
- Некая «элитарность» у этой станции, действительно, присутствует. Мы, разумеется, хотим ее сохранить. Но вместе с этим и расширить тоже хотим. 25 - 45 – вот ядро нашей аудитории. Но задача сегодня – развернуться в этом сегменте к более молодой аудитории. Это не значит, что станция будет молодежная в понимании формата, нет, она просто не будет стареть. Скажем так – если мы сегодня не находим контакт с теми, кому 25, тогда через 10 лет у нас не будет аудитории, которой будет 35. Понимаете? Их нужно вырастить, быть интересными здесь и сейчас! А иначе аудитория будет стареть, и через 10 лет ее ядром окажутся люди, которым 50 лет, если мы не будем привлекать новых радиослушателей.
Чтобы быть интересным молодежи, надо упаковать контент таким образом, чтобы потребление было им понятно. Сегодня многие используют смартфоны. Есть статистика: 35% пользователей интернета заходят в сеть только с мобильных устройств. Это факт, ничего личного. Значит, надо дать им возможность потреблять наш контент таким способом. Не менять сам контент, а сделать его удобным в смысле использования. Изменить средство доставки. Меня часто спрашивают - почему ты так усиленно занимаешься потреблением музыки в интернете? Ты считаешь, что радио скоро умрет? Нет, радио не умрет. Как, например, и виниловые пластинки. Они же не умерли. Снова статистика - в 2018 году в США виниловых пластинок продано больше, чем в 1980 году. И это тоже факт. Так что и радио не умрет. Оно всегда будет в своем классическом понимании существовать. Но мы знаем, что, скорее всего, оно перейдет в цифровое вещание. И опять же, примеры есть. Часть российских радиостанций перешла на вещание в цифровом формате (в тестовом режиме), я уже не буду говорить о телевидении, которое перешло в цифру на 100%. Форма потребления контента всегда будет меняться. И пути доставки контента, произведенного радиостанциями, в том числе, «Серебряным Дождем», обязательно должны меняться. Так что, когда я говорю о необходимости протянуть руку более молодой аудитории, я не имею в виду изменение музыкального формата на молодежный. Я говорю о том, что нужны новые способы доставки нашего контента для этой категории потребителей.
- На станции большое количество авторских программ, каждый из ведущих обладает правом высказывать в эфире собственные мысли, не всегда считающиеся общепринятыми. Поменяется ли отношение к подаче материала?
- Нет, основная редакционная политика не изменится. Редакция работает очень хорошо. Большое количество гостей, постоянно с разными мнениями. Иногда есть конфликт внутри эфира, это необходимое действие, которое привлекает внимание радиослушателей. Мы прекрасно это понимаем. В этом смысле не надо никаких «улучшайзеров». Ломать и улучшать то, что работает отлично, нет смысла. Да, ведущие имеют право высказывать в эфире свое мнение. Они будут со своим мнением находиться в эфире. У нас также есть партнерские отношения с другими информационными службами. В частности, с «Национальной Службой Новостей», с телеканалом РБК. Информационные продукты от НСН, например, очень органично вплетаются в эфир «Серебряного Дождя». Я думаю, что мы эту тенденцию продолжим. Я вижу в этом определенную синергию именно в части продвижения нашего информационного эфира. Развлекательная часть отдельно. Мы остаемся в формате информационно-развлекательной станции. Да, будет очень много мнений, много гостей, и много интересной, новой, светлой и хорошей музыки.
- Но если редакционная политика останется без изменений, то, что вы планируете менять? Коммерческую систему станции?
- Конечно. Наша задача – привлечение новых клиентов. И как раз те информационные поводы – это инструмент для того, чтобы завести на радиостанцию новых рекламодателей. Стабильные и постоянные партнеры у радиостанции существуют, это то хрустальное яйцо, которое необходимо аккуратно нести в своих руках. Никаких телодвижений по этому поводу быть не может. Могут быть, новые преференции для них и особые условия, спецпроекты. Мы подумаем с коммерческим и финансовым директорами, что мы можем сделать, какие специальные условия мы можем предложить своим постоянным клиентам. Но задача расширения клиентской базы, безусловно, стоит передо мной. Мы будем активно действовать в этом направлении. У меня есть положительный опыт, и мы будем активно этот опыт использовать.
- С чем вы совмещаете работу в медиабизнесе, какие у вас увлечения и хобби? Они перекликаются с радио?
- У меня есть глобальное хобби, я езжу на мотоциклах Harley-Davidson. Когда я пришел на предыдущую радиостанцию, я взял свой мотоцикл и вложил в него примерно столько же денег, сколько он стоил в магазине. Его цена удвоилась, но он стал брендовым мотоциклом от радиостанции, и три года представлял ее на всех фестивалях Harley Days, как выставочный образец. Еще мы делали программу «Байк FM», которая пользовалась популярностью у радиослушателей. Это была короткая двухминутная программа, которая была безумно популярна на фоне всех автомобильных программ внутри радиостанции. Я считаю, что это позитивно влияло на имидж радиостанции.
Посмотрим, если «Серебряный Дождь» органично подключится к этим процессам, будет здорово. Но если аудитории это будет менее интересно, чем, например, дорогие автомобили, значит, останутся только дорогие автомобили. Хотя мотоциклы Harley-Davidson – недешевое удовольствие. Это развлечение для серьёзных ребят.
- Выходит, вы готовы поступиться своими проектами, если их не примет аудитория станции?
- Аудитория – безусловное измерение, и статистика, которую мы получаем, для меня важна. Но крупные активы, к числу которых относится «Серебряный Дождь», это уже те станции, которые могут вести за собой, а не идти на поводу. Вот в чем разница. Естественно, мы не должны переламывать кого-то через колено и терять аудиторию из-за своих амбиций. Это другая крайность и тоже безумная глупость, но договориться с лояльной аудиторией, предложить ей что-то интересное, это правильнее. И, как правило, это работает.
Еще очень важно, чтобы внутри команды руководитель имел всю полноту не только власти, но и всю полноту ответственности. Когда генеральный директор отвечает за доходы компании, за рейтинг, за стабильную заработную плату для коллектива и чистую прибыль для владельцев. Ведь, когда за рейтинг отвечает один человек, за деньги отвечает другой, а на зарплату коллектива вообще наплевать – это просто не работает. Есть сто один способ привлечь внимание аудитории и получить рейтинг. Наставьте матершинных песен, и вы получите чумовой рейтинг. Вы «запикаете» мат, но всем будет понятно, что там подразумевается. В итоге рейтинг вы получили, а рекламодатели ушли. Потому что они не хотят ассоциаций с такими песнями и, самое главное, их не интересует аудитория, которую вы получите в результате подобных преобразований. Так всегда выходит, когда правая рука не знает, что делает левая. Только полная ответственность за все происходящее, лежащая на одном человеке, может привести актив к успеху. Если ответственность разделена - это не работает.
Райкин об этом давно сказал – «Я пуговицы пришиваю, к пуговицам претензии есть»? Я могу привести примеры, когда рейтинг поднимался, а монетизация падала. А есть примеры, когда рейтинг чуть припадал, потому что уходила какая-то часть маргинальной аудитории, но приходили новые люди, а за ними другие рекламодатели, которые приносили больше денег. И отчасти парадоксальная ситуация – ты можешь немного припасть в рейтинге, но изменить качество аудитории внутри, и это приведет других рекламодателей на станцию. Я много лет внутри этого бизнеса и хорошо знаю рынок, так что такие примеры есть, когда рейтинг замечательный, а монетизация стремится к нулю.
- Последний вопрос – общались ли вы с коллективом, какая там обстановка, какое царит настроение?
- Общался долго, со всеми и персонально с каждым сотрудником, замечательный коллектив. Коллектив семейного типа, все друг друга уважают и поддерживают, всегда все вместе, наблюдал проявление коллективной солидарности в отдельных вопросах. На станции каждый день несколько собраний и совещаний.
25 лет радиостанции, можно снять шляпу! «Серебряный Дождь» остается тем потоком свежего воздуха в радиоэфире, каким был рожден своими основателями, и останется таким на многие годы.
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