Андрей Неклюдов обещает развернуть «Серебряный Дождь» к молодежи

Как стало известно НСН, генеральным директором радиостанции «Серебряный дождь» назначен Андрей Неклюдов. В интервью информационному агентству «Национальная Служба Новостей» медиаменеджер рассказал о стратегии и своем видении развития станции, перспективах перехода на цифровой формат, задачах по расширению списка коммерческих партнеров, а также о персональной ответственности руководителя на всех уровнях медиапроизводства.

- Андрей, расскажите, как произошло ваше назначение гендиректором «Серебряного Дождя»? Какие обстоятельства этому предшествовали?

- Около двух лет назад я очень активно занялся IT-разработками в музыкальной индустрии. Мы с партнерами активно работаем в этом направлении и не планируем останавливаться, это тот сегмент экономики, который прирастает в разы в аудитории и деньгах. Около месяца назад у меня состоялась встреча с владельцами «Серебряного Дождя», на которой они рассказали о том, что текущий генеральный директор объявил о своем желании уйти, покинуть станцию. В связи с этим, пребывая в раздумьях, что делать дальше, они пришли с этим предложением ко мне.

Один из совладельцев, Дмитрий Савицкий, занимает активную позицию, все переговоры в основном велись с ним. После долгих обсуждений различных условий, параметров взаимодействия, разделения полномочий, мы пришли к общему мнению, что да, нам интересно дальше идти вместе.

Я люблю радио! Такой актив как «Серебряный Дождь» является жемчужиной радиовещания, сохранившей свой формат и первозданность. Но, сегодня, на мой взгляд, станция стал терять былую яркость и блеск, пропала из информационно - событийного пространства, находится вне фокуса внимания молодых продвинутых индивидуумов, как в прежние годы.

Это произошло по разным причинам, об этом можно долго говорить. Владельцев сейчас это сильно беспокоит, и это абсолютно правильно. Конечно же, они пришли ко мне с тем, чтобы ситуацию менять, и я готов это делать. У меня было время подумать и предложить свой план. Это не чье-то спонтанное решение, мы пришли к нему совместно и осознанно.

- Говоря о планах, какова ваша стратегия развития станции? Что изменится, что останется прежним?

- Любая радиостанция – это бизнес. Руководитель, который приходит туда, прежде всего руководит всеми бизнес-процессами, которые обеспечивают работоспособность предприятия. Экономика здесь - номер один. Не надо рассказывать сведущим людям, что рекламный рынок находится, мягко говоря, в стагнации или, скажем прямо, демонстрирует отрицательную динамику относительно прошлых периодов. Моя задача – прежде всего повысить доходность компании, увеличить ее рентабельность, не дать ей возможность показывать отрицательную динамику, и на падающем рынке попытаться наращивать экономику за счёт внутреннего ресурса станции.

Сразу скажу, это возможно. И возможно по одной простой причине – у станции есть потенциал. Я достаточно серьезно познакомился с активом и вижу, что у «Серебряного Дождя» имеется достаточно потенциала, чтобы в сегодняшних непростых условиях устоять и показать позитивную динамику.

Не будем забывать, что это одна из старейших радиостанций в России. На следующий год ей исполняется 25 лет. Это серьезный срок на рынке, это устойчивая репутация, это очень лояльная целевая аудитория. И если вы спрашиваете меня о планах, я считаю, что такой юбилей - очень неплохой информационный повод, чтобы вновь громко о себе заявить. И заявить в широком смысле слова не только существующей аудитории радиостанции, но и в принципе всем людям, которым эта тематика близка, кто так или иначе слушает музыку, сталкивается с ней в своей жизни - дома, в машинах, мобильных приложениях.

«Серебряный Дождь» - это информационно-развлекательная станция, таковой она и будет оставаться, если говорить о планах. Никаких резких движений, кардинальных изменений форматов не предусмотрено. Я прекрасно понимаю, что подобные действия могут привести к негативному развитию событий, чего никому бы не хотелось. Но какие-то изменения будут происходить. Не исключено, что и в редакционной политике тоже. Но это не будет моим персональным решением, так как на станции есть редколлегия, собрания происходят ежедневно, и именно в таком режиме мы вместе с командой будем решать эти задачи, в том числе и развития цифровых технологий. Ведь «Серебряный Дождь», на мой взгляд, в этом смысле сегодня недооценен. Те радиослушатели, которые остаются на радио, лишены возможности потреблять продукт тогда, когда им хочется. Я имею в виду время, место и способ, то есть контент on demand – контент по требованию. Сегодня это важно для любых медиа, на мой взгляд. Тот, кто сможет перестроиться, и, оставаясь в офлайне, правильно подключить онлайн аудиторию, безусловно, имеет больше шансов на позитивное развитие своего бизнеса.

Получать необходимые доходы от онлайнового вещания возможно, позитивные примеры на рынке существуют. Будем к этому стремиться.