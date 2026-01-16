Стартовал всероссийский архитектурный конкурс «Большой русский стиль»
Стартовал всероссийский архитектурный смотр-конкурс «Большой русский стиль», цель которого - воплощение идеи «Русской Мечты» в архитектуре. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».
Сопредседатель жюри архитектор Алексей Комов заявил, что задача участников — осмыслить большую русскую традицию, которая является «самым авангардным оружием, которое ведёт нас в бой за будущее».
Представленные на конкурс работы будут разделены на шесть номинаций: «Общественное здание», «Культовое здание», «Жилое здание», «Промышленное здание», «Градостроительство» и «Монументальное искусство».
Ответственный секретарь Движения «Русская мечта» Андрей Коваленко указал, что «весь проект и усилия» направлены на то, чтобы показать, что большой русский стиль есть.
«Что есть большая архитектура и мы готовы предъявить её государству», — подчеркнул он.
Ранее в Москве в 15-й раз прошёл конкурс «Московская реставрация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
