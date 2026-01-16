«Иск появился в срок президентства Трампа, потому что он специалист по оригинальным действиям, которые выходят за рамки американского и международного права. Это очередная форма давления на Россию, чтобы не очень выгодные условия мирных договоренностей были приняты. Всем понятно, что санкции не очень работают, толку от них не очень много, поэтому изобретают такие формы. Это очень слабая юридически позиция, никаких перспектив нет. Но президент США не хочет признавать право в любой форме, поэтому здесь возможны любые повороты и влияние на судебную власть. Юридических оснований для удовлетворения иска нет. Но американский суд сейчас может признать территорию Гренландии американской, это такая же история. Это политика, такая же история как с Мадуро, которого на полном серьезе судят в Америке», - рассказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по использованию замороженных активов России Европой для восстановления Украины еще не принято.

