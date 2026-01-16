Трунов: Суд в США готов принять иск даже к Российской империи
Юридических оснований для удовлетворения иска нет, но президент США не хочет признавать право в любой форме, поэтому возможны любые повороты и влияние на судебную власть, заявил НСН Игорь Трунов.
Россия не имеет обязательств по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, но в США сейчас игнорируется международное право, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США к Российской Федерации, Министерству финансов, Центробанку и Фонду национального благосостояния на $225 млрд. Noble Capital RSD требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году. Истец настаивает, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014 и 2022 годов, пишет РБК. Трунов назвал это нарушением международного права.
«Иск появился в срок президентства Трампа, потому что он специалист по оригинальным действиям, которые выходят за рамки американского и международного права. Это очередная форма давления на Россию, чтобы не очень выгодные условия мирных договоренностей были приняты. Всем понятно, что санкции не очень работают, толку от них не очень много, поэтому изобретают такие формы. Это очень слабая юридически позиция, никаких перспектив нет. Но президент США не хочет признавать право в любой форме, поэтому здесь возможны любые повороты и влияние на судебную власть. Юридических оснований для удовлетворения иска нет. Но американский суд сейчас может признать территорию Гренландии американской, это такая же история. Это политика, такая же история как с Мадуро, которого на полном серьезе судят в Америке», - рассказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по использованию замороженных активов России Европой для восстановления Украины еще не принято.
