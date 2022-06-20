«Кто заплатит?» Основатель ОМС выступил против «бесплатного» лечения никотиновой зависимости

Владимир Гришин уверен, что включить лечение никотиновой зависимости в программу ОМС невозможно без экономических подсчетов.

Основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не поддерживает включение лечения никотиновой зависимости в страховую программу. Ранее с таким предложением в рамках ПМЭФ выступил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе.

«Я не поддерживаю это. Часто можно слышать о том, что нужно включить то или другое, а кто будет за это платить? Страховая программа и размер взносов не увеличиваются. Поэтому я против любого такого огульного включения без экономических расчетов. Я бы лучше предложил ввести лекарственное страхование», - отметил Гришин.

По его словам, недостаточно определить бюджет, из которого будет финансироваться лечение, требуется внести изменения в саму программу.

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«Чтобы включать новые виды медицинского обслуживания в страховую программу надо понять, откуда это будет финансироваться. Не в смысле какая программа или какой бюджет – а деньги откуда? Вы должны рассчитать, сколько потребуется, кто будет за это платить. Если за это будет платить опять работодатель и работники через взнос, взносы должны быть увеличены. Мы не можем включать в страховую программу – добровольного или обязательного – новые виды. Это требует средств, должны быть покрытие финансовое. А этого не предполагается. Это требует пересмотра страховой программы – источника средств», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

В 2020 году с аналогичным предложением о переводе лечения никотиновой зависимости в ОМС выступал депутат Госдумы Борис Менделевич.

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ТЕГИ:ЗдоровьеКурениеОМС
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