«Кто заплатит?» Основатель ОМС выступил против «бесплатного» лечения никотиновой зависимости

Основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не поддерживает включение лечения никотиновой зависимости в страховую программу. Ранее с таким предложением в рамках ПМЭФ выступил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе.

«Я не поддерживаю это. Часто можно слышать о том, что нужно включить то или другое, а кто будет за это платить? Страховая программа и размер взносов не увеличиваются. Поэтому я против любого такого огульного включения без экономических расчетов. Я бы лучше предложил ввести лекарственное страхование», - отметил Гришин.

По его словам, недостаточно определить бюджет, из которого будет финансироваться лечение, требуется внести изменения в саму программу.