Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМС
В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо включить борьбу с никотиновой зависимостью. С таким предложением выступил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе на ПМЭФ.
По его словам, необходимо предпринять новые шаги, помимо антитабачной пропаганды и запрета на курение в общественных местах. Заридзе отметил, что следует также создать сеть доступных центров для лечения никотиновой зависимости.
В 2020 году с аналогичным предложением о переводе лечения никотиновой зависимости в ОМС выступал депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия»).
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