Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМС

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо включить борьбу с никотиновой зависимостью. С таким предложением выступил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе на ПМЭФ.

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По его словам, необходимо предпринять новые шаги, помимо антитабачной пропаганды и запрета на курение в общественных местах. Заридзе отметил, что следует также создать сеть доступных центров для лечения никотиновой зависимости.

В 2020 году с аналогичным предложением о переводе лечения никотиновой зависимости в ОМС выступал депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия»).

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ФОТО: РИА Новости/Тарас Литвиненко
ТЕГИ:ОМСРоссия
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