Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМС

По его словам, необходимо предпринять новые шаги, помимо антитабачной пропаганды и запрета на курение в общественных местах. Заридзе отметил, что следует также создать сеть доступных центров для лечения никотиновой зависимости.

В 2020 году с аналогичным предложением о переводе лечения никотиновой зависимости в ОМС выступал депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия»).

