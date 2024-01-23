Основатель «Академии частного инвестора» приговорён к пяти годам колонии
Создатель «Академии частного инвестора», член совета директоров швейцарской компании Ugpay group AG Андрей Ховратов приговорён к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве. Вердикт огласил суд в российской столице, сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.
Согласно обвинительному заключению, Ховратов вместе с соучастницей и другими лицами создали сайт, который приглашал всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком или акционером глобального инвестиционного фонда. При этом организаторы обманывали пользователей.
Злоумышленники заведомо ложно обещали, что вложения дадут возможность реализовать созданную Ховратовым программу Новой экономической эволюции мира, и получить высокий инвестиционный доход. Потерпевшие приобретали у обвиняемых криптовалюту. Однако соучастники делили деньги между собой и не выплачивали дивиденды клиентам.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ховратов в 2018 году создал «Академию частного инвестора», где рассказывают об основах инвестиционной деятельности. Также он занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru