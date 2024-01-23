Основатель «Академии частного инвестора» приговорён к пяти годам колонии

Злоумышленники заведомо ложно обещали, что вложения дадут возможность реализовать созданную Ховратовым программу Новой экономической эволюции мира, и получить высокий инвестиционный доход. Потерпевшие приобретали у обвиняемых криптовалюту. Однако соучастники делили деньги между собой и не выплачивали дивиденды клиентам.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ховратов в 2018 году создал «Академию частного инвестора», где рассказывают об основах инвестиционной деятельности. Также он занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами.

