Основатель «Академии частного инвестора» приговорён к пяти годам колонии

Создатель «Академии частного инвестора», член совета директоров швейцарской компании Ugpay group AG Андрей Ховратов приговорён к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве. Вердикт огласил суд в российской столице, сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

Согласно обвинительному заключению, Ховратов вместе с соучастницей и другими лицами создали сайт, который приглашал всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком или акционером глобального инвестиционного фонда. При этом организаторы обманывали пользователей.

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Злоумышленники заведомо ложно обещали, что вложения дадут возможность реализовать созданную Ховратовым программу Новой экономической эволюции мира, и получить высокий инвестиционный доход. Потерпевшие приобретали у обвиняемых криптовалюту. Однако соучастники делили деньги между собой и не выплачивали дивиденды клиентам.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ховратов в 2018 году создал «Академию частного инвестора», где рассказывают об основах инвестиционной деятельности. Также он занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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