«Полтора года»: Аналитик предрек конец биткоину после рекорда в 70 тысяч долларов

«Сейчас стоимость биткоина будет расти, потому что приток капитала будет. Торги начнутся к концу месяца. Все то, что купили по 17-20 тысяч, сейчас в эти ETF передадут уже по 50 тысяч, будет некий такой период консолидации. Потом будет рост до новых исторических максимумов в районе 70 тысяч долларов. Но там уже перспектив роста нет. Биткоин перестал быть инновацией. На среднесрочную перспективу его стоит купить, чтобы зафиксировать хорошую прибыль через полтора года. Но любые рисковые активы могут подвергнуться распродаже, это надо учитывать. Долгосрочной перспективы уже нет», - объяснил он.

При этом Голубовский пояснил, что крипторынок будет развиваться и дальше, но появятся новые инструменты.

«Дальнейшая перспектива остается открытым вопросом, потому что биткоин не имеет устойчивого развития. Практика показывает, что не биткоин создал новые финансы, а старые финансы его поглотили. Создание ETF – это заключительная фаза этого поглощения. Комиссия заявила, что не одобряет сам биткоин. Они просто создали инструмент для тех, кто хочет в этой спекулятивной теме участвовать, который им легко регулировать и отслеживать. Это конец эволюции этой идеи. Это не значит, что сам крипторынок не будет развиваться – будут появляться новые технологии, просто биткоин принял законченную форму, прошел путь золота. Золото вращается за пределами платежных систем, но у рядовых инвесторов его нет», - резюмировал собеседник НСН.

Биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года, сообщили аналитики FinExpertiza. Так, при пассивной стратегии биткоин в среднем принес инвесторам прибыль в 176,4 тысячи рублей, иностранные акции – почти 57 тысячи рублей, российские акции – 45,6 тысячи рублей, золото – 37, 4 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

