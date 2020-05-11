«Лига защиты врачей» обвинила регионы в нарушении поручений Путина из-за невыплат

По словам Куйвашева, в каких-то поселениях и больницах больные появились раньше, в каких-то их по объективным причинам больше. В Артёмовске первые случае были выявлены в конце апреля, и не исключено, что деньги поэтому начислили только за последнюю неделю.

«При расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время», - объяснил Куйвашёв.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН высказал мнение, что попытки чиновников «пересчитать» доплаты медикам нарушают поручение президента.

«Действительно, чиновники пытаются придумывать свои формулы выплат. Кто-то предлагает платить за время, проведённое с коронавирусным больным, кто-то иначе рассчитывает эту нагрузку. Я считаю, что это прямое нарушение чиновниками поручения президента — в частности, губернатором. Такие вещи должны строго пресекаться, потому что в поручении президенты было чётко сказано: конкретные суммы выплачиваются всем, кто работает с больными COVID-19. Были перечислены суммы, которые выплачиваются врачам, медработникам среднего звена и так далее. Конечно, чиновники ищут способ сэкономить деньги, но это и обман медработников, и прямое нарушение поручения президента, постановления правительства», - подчеркнул он.

Вместе с тем в регионах пока не приняли документы, необходимые для исполнения поручения, рассказал Гальперин.

«Мы пока не понимаем, как будут выполняться все обещания и постановления. Главное, что нет конкретных документов. Есть устное поручение президента и постановление правительства, но региональные документы так и не появились. Мы уже делали заявление, что должно быть два основных документа в каждом медицинском учреждении: приказ главного врача по выплате врачам сумм, обещанных президентом, и дополнительное соглашение с указанием сумм, которое подписывают медработники. Если документов конкретных нет, то, значит, можно заподозрить, что руководители учреждений пытаются как-то обмануть своих работников», - сказал собеседник НСН.

Президент Владимир Путин поручил ввести доплаты для медиков, работающих с больными коронавирусом, в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей, 50 тысяч рублей для среднего медперсонала и врачей скорой помощи, 25 тысяч рублей для младшего медперсонала, а также для фельдшеров, медсестёр и водителей «скорой помощи», помогающих COVID-пациентам. Глава государства отдельно поручил главе Минфина Антону Силуанову освободить эти выплаты от НДФЛ, подчеркнув, что названные цифры — абсолютные, и медики должны получить эти суммы на руки «чистыми».

