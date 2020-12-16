Осложнения, вызванные COVID-19, вошли в перечень причин инвалидности

Минтруд дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медработников, вызванные перенесенным COVID-19. Соответствующий приказ опубликован официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В приказе ведомства поясняется, что это относится к врачам, среднему и младшему медицинскому персонал, а также водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.

При этом необходимо подтверждение того, что заболевание возникло при исполнении трудовых обязанностей.

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К слову, ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что выплаты за работу с COVID-19 необходимо распространить на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

В нём отмечается, что они не получают выплат, несмотря на то, что ежедневно выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни – работая рядом с врачами и медсестрами. В думском комитете по охране здоровья отмечают, что не поощрять их труд уборщиц и техников несправедливо, пишет РИА Новости.


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ФОТО: РИА Новости
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