Осложнения, вызванные COVID-19, вошли в перечень причин инвалидности
Минтруд дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медработников, вызванные перенесенным COVID-19. Соответствующий приказ опубликован официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.
В приказе ведомства поясняется, что это относится к врачам, среднему и младшему медицинскому персонал, а также водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.
При этом необходимо подтверждение того, что заболевание возникло при исполнении трудовых обязанностей.
К слову, ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что выплаты за работу с COVID-19 необходимо распространить на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
В нём отмечается, что они не получают выплат, несмотря на то, что ежедневно выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни – работая рядом с врачами и медсестрами. В думском комитете по охране здоровья отмечают, что не поощрять их труд уборщиц и техников несправедливо, пишет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Оппозиция Армении призвала организовать всеобщую забастовку
- Психоаналитик объяснил, как мандарины влияют на психику человека
- Стало известно, как распознать зараженную насекомыми ель
- Минобороны РФ опровергло окружение миротворцев в Карабахе
- «Обязаны привиться!» Митрополит Ювеналий о вакцине от COVID‑19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru