Осложнения, вызванные COVID-19, вошли в перечень причин инвалидности

Минтруд дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медработников, вызванные перенесенным COVID-19. Соответствующий приказ опубликован официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В приказе ведомства поясняется, что это относится к врачам, среднему и младшему медицинскому персонал, а также водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.

При этом необходимо подтверждение того, что заболевание возникло при исполнении трудовых обязанностей.