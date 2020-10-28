«Оскорблять верующих не дозволено»: Муфтий Подмосковья раскритиковал Макрона

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов присоединился к критике в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что поддерживает публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Французский политик сказал об этом после убийства учителя в пригороде Парижа: исламист отрезал ему голову именно из-за карикатур на пророка.

По словам Аббясова, Макрона сейчас осуждает весь мусульманский мир. Религиозный деятель напомнил о высказывании мыслителя Жан-Жака Руссо о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.

«Но эта свобода воспринимается не иначе как вседозволенность. Это очень тонкая грань, это может развязать межнациональные и межрелигиозные конфликты», - приводит комментарий Аббясова «Радио 1».

Муфтий Подмосковья полагает, что Макрон в этой ситуации преследует политические цели, что угрожает стабильности в многонациональной Франции.

«Оскорблять верующих людей, какой национальности или вероисповедания они ни были, не дозволено», - добавил Аббясов.

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Ранее Макрона раскритиковали президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Последний назвал Макрона «врагом человечества и всех мусульман» и предрёк, что «Всевышний» покарает французского президента. Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что в своём выступлении Межиев нарушил сразу несколько статей российского Уголовного кодекса.

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ФОТО: facebook.com/Mr.Abbyasov
ТЕГИ:ЧечняИсламФранция
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