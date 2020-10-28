«Оскорблять верующих не дозволено»: Муфтий Подмосковья раскритиковал Макрона

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов присоединился к критике в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что поддерживает публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Французский политик сказал об этом после убийства учителя в пригороде Парижа: исламист отрезал ему голову именно из-за карикатур на пророка.

По словам Аббясова, Макрона сейчас осуждает весь мусульманский мир. Религиозный деятель напомнил о высказывании мыслителя Жан-Жака Руссо о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.

«Но эта свобода воспринимается не иначе как вседозволенность. Это очень тонкая грань, это может развязать межнациональные и межрелигиозные конфликты», - приводит комментарий Аббясова «Радио 1».

Муфтий Подмосковья полагает, что Макрон в этой ситуации преследует политические цели, что угрожает стабильности в многонациональной Франции.

«Оскорблять верующих людей, какой национальности или вероисповедания они ни были, не дозволено», - добавил Аббясов.