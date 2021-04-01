В Госдуме после ДТП с участием Эдварда Била призвали поставить барьеры на Садовом

Блогер Эдвард Бил устроил ДТП с пятью автомобилями, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации. В Дептрансе Москвы рассказали, что с января 2021 года на автомобиль, из-за которого произошло ДТП на Садовом кольце, выписано более 400 нарушений скоростного режима. Однако нарушители штрафы не оплачивали, так как машина снята с учета и ездила по подложным номерам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН возмутился наглым пренебрежением ПДД некоторыми водителями, из-за которых чаще всего и происходят аварии.

«Статистика говорит, что 7-8% причин ДТП - это пьяные за рулем, 20% - состояние дорожного полотна, ухабы, ямы, дорожное освещение, но 70% - наглое нарушение правил дорожного движения. Надо формировать стереотип законопослушного поведения и уважения к чужой и собственной жизни еще с горшка. И конечно, правоприменение у нас зачастую бывает выборочным. Если работяга попал в ДТП, он ответит по полной программе. Если мажор, начальник или деятель искусства – тут возможны варианты. Обидно, когда смотришь на сопляка, который по тротуарам ездит на дорогой машине. Может, этих случаев не так много, но они бросаются в глаза и оскорбляют общество. При желании правоохранители призовут к порядку и ответственности любого. Было бы это желание!» - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что московские дороги намеренно не хотят делать безопасными, потому что чиновники любят выезжать на встречку, чтобы объехать пробку.