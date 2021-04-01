В Госдуме после ДТП с участием Эдварда Била призвали поставить барьеры на Садовом
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, как понизить аварийность на дорогах.
Блогер Эдвард Бил устроил ДТП с пятью автомобилями, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации. В Дептрансе Москвы рассказали, что с января 2021 года на автомобиль, из-за которого произошло ДТП на Садовом кольце, выписано более 400 нарушений скоростного режима. Однако нарушители штрафы не оплачивали, так как машина снята с учета и ездила по подложным номерам.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН возмутился наглым пренебрежением ПДД некоторыми водителями, из-за которых чаще всего и происходят аварии.
«Статистика говорит, что 7-8% причин ДТП - это пьяные за рулем, 20% - состояние дорожного полотна, ухабы, ямы, дорожное освещение, но 70% - наглое нарушение правил дорожного движения. Надо формировать стереотип законопослушного поведения и уважения к чужой и собственной жизни еще с горшка. И конечно, правоприменение у нас зачастую бывает выборочным. Если работяга попал в ДТП, он ответит по полной программе. Если мажор, начальник или деятель искусства – тут возможны варианты. Обидно, когда смотришь на сопляка, который по тротуарам ездит на дорогой машине. Может, этих случаев не так много, но они бросаются в глаза и оскорбляют общество. При желании правоохранители призовут к порядку и ответственности любого. Было бы это желание!» - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что московские дороги намеренно не хотят делать безопасными, потому что чиновники любят выезжать на встречку, чтобы объехать пробку.
«Самые страшные аварии происходят при выезде на встречную полосу. Это лобовые столкновения, такие как сегодня - выскочил на встречку и собрал несколько машин. Не только на Садовом, а вообще везде надо ставить специальные барьеры. Сейчас есть тросовые ограждения – легкие барьеры, натянутые с определенной периодичностью. Они менее травматично действует, и выехать на встречку просто невозможно. К сожалению, у нас, учитывая огромное количество чиновников и начальников в Москве, сделать это крайне сложно. Привычка нашего начальства с красивыми номерами нарушать ПДД, когда надо и не надо, является тем барьером, которые удерживают московские власти от того, чтобы все дороги сделать безопасными, сделав технически невозможным выезд на встречную полосу», - заявил он.
Вячеслав Лысаков привел в пример Европу, в которой для безопасности движения используются все возможности, в том числе инженерно-технические.
«Вся Европа стоит в отбойниках, в разделительных полосах, встречные потоки очень редко там пересекаются. Если небольшие населенные пункты. Перекрестки обычно делают круговыми, их сложно проехать на большой скорости, водители должны притормаживать, пропуская автомобили. То есть различные ухищрения, в том числе, инженерно-технические. Есть насечка специальная шумовая на первую полосу и разделительную полосу, которая контактирует с обочиной. При заезде колеса начинается некая вибрация, если водитель отвлекся, он приходит в себя», - констатировал эксперт.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы попросит прокуратуру возбудить дело против предполагаемого виновника ДТП на Садовом кольце, сообщили в пресс-службе ведомства.
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