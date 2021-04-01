Пранкер Эдвард Бил устроил ДТП в Москве

Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, где столкнулись пять автомобилей, сообщает ТАСС.

В четверг на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в ходе которого серьезно пострадала женщина, она госпитализирована.

Как сообщает РИА Новости, стоимость нового автомобиля Audi RS 6 Avant , который попал в аварию, составляет около 10 млн рублей, на вторичном рынке он стоит около 7 млн рублей.

Эдвард Бил прославился в YouTube за счет своих пранков, число его подписчиков превышает 4 млн человек.



