Пранкер Эдвард Бил устроил ДТП в Москве
Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, где столкнулись пять автомобилей, сообщает ТАСС.
В четверг на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в ходе которого серьезно пострадала женщина, она госпитализирована.
Как сообщает РИА Новости, стоимость нового автомобиля Audi RS 6 Avant , который попал в аварию, составляет около 10 млн рублей, на вторичном рынке он стоит около 7 млн рублей.
Эдвард Бил прославился в YouTube за счет своих пранков, число его подписчиков превышает 4 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Оскорбивший Лукашенко белорусский политолог экстренно покинул Россию
- Российский генерал ответил на шутку Елизаветы II
- Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров
- Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена
- «В Грузии опасно». Песков прокомментировал инцидент с Познером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru