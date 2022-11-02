Разграбят лес! В Госдуме не подержали упрощение правил сбора грибов и ягод
Коммерческая заготовка в больших объемах может сильно навредить лесу с точки зрения сохранения природных ресурсов, отметил в эфире НСН депутат Александр Коган.
Если разрешить предпринимателям сбор определенного объема грибов и ягод без обязательной аренды участка леса, то это может привести к излишней бюрократии и разграблению природных ресурсов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что ассоциации «Русский лес» и «Дикоросы» выступили с инициативой, которая должна в корне изменить принципы коммерческой заготовки ягод, грибов и трав. Они хотят, чтобы предпринимателям разрешили сбор определенного объема лесных ресурсов без обязательной аренды конкретного участка леса. Как сообщили «Известия», по мнению авторов обращения, подобное решение позволит существенно увеличить добычу дикоросов и обеспечить изобилие на полках магазинов. Александр Коган считает, что у такой инициативы больше минусов, чем плюсов.
«Что касается упрощенного порядка заготовки дикоросов, выдачи юрлицам, ИП и самозанятым специальных разрешений, то здесь есть сразу несколько проблемных моментов. В первую очередь, нельзя вводить систему, которая в перспективе может привести к тому, что у каждого грибника будут спрашивать «бумажку с разрешением». Что касается существующей системы аренды, то она призвана сохранить наши леса. Люди, которые живут около леса, не будут ему вредить – он их кормилец. Другое дело – коммерческая заготовка в больших объемах. В этом случае необходимо, чтобы предприниматель понимал свою ответственность и не оставил после себя разграбленный лес, в котором еще десять лет ничего не будет плодоносить», - сказал Коган.
Он отметил, что предприниматели иногда нарушают правила в части сбора грибов и ягод. Однако, указал депутат, существующая система позволяет установить ответственного и взыскать с него ущерб.
«Да, нарушения встречаются сейчас, но в этом случае мы можем четко установить ответственного и взыскать с него ущерб. Напоминаю, что сейчас все экологические сборы, средства, полученные от штрафов и ущерба природе «окрашены» - они могут быть направлены только на природовосстановление. Не стоит забывать, что собирательство дикоросов для многих людей — это не способ заработка, а источник продовольствия. Традиционный промысел в таежных лесах формировался не одно десятилетие. И любая законодательная инициатива в первую очередь не должна навредить людям. У них есть право пользоваться дарами леса», - указал собеседник НСН.
Также депутат прокомментировал предложение о создании специализированной онлайн-платформы, где будет содержаться информация о местах произрастания ягод, грибов, трав, маршрутах и пунктах приема. По его словам, такая платформа была бы крайне полезной, но, указал Коган, ее следует досконально проработать.
«Что касается информационной платформы для сбора данных о произрастании ягод и грибов, лекарственных трав, то она могла бы быть полезной. Проблема заключается в том, что в отличие от большинства других ресурсов, местонахождение дикоросов величина непостоянная, как и их урожайность. Она зависит от погодных условий и цикличных периодов в экосистеме. Над реализацией такой системы следует серьезно подумать, чтобы она реально работала, а не оказалась "для галочки"», - резюмировал депутат.
Так, согласно стратегии развития лесного комплекса, биологические запасы только самых распространенных дикоросов в России достигают 13 млн тонн, а эксплуатационные запасы — более 7 млн тонн.
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