McDonald`s подтвердил закрытие ресторанов в РФ с 14 марта

Принятое решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества». При этом офис продолжит работу «в прежнем режиме»

В McDonald's отметили, что в России в системе компании работают более 62 тысяч человек, ещё около 100 тысяч - на производствах поставщиков.

«Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что также будут выполняться «все обязательства перед поставщиками и арендодателями», на что будет тратиться до $50 млн в месяц.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о закрытии ресторанов McDonald's заявил, что котлеты и булки отличного качества могут производить и в России.

