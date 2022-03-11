McDonald`s подтвердил закрытие ресторанов в РФ с 14 марта

Компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта, сообщает пресс-служба сети.

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Принятое решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества». При этом офис продолжит работу «в прежнем режиме»

В McDonald's отметили, что в России в системе компании работают более 62 тысяч человек, ещё около 100 тысяч - на производствах поставщиков.

«Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что также будут выполняться «все обязательства перед поставщиками и арендодателями», на что будет тратиться до $50 млн в месяц.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о закрытии ресторанов McDonald's заявил, что котлеты и булки отличного качества могут производить и в России.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияФастфудРесторанMcDonald’s
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