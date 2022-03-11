Рестораны McDonald's могут открыться снова уже через полтора месяца

Рестораны McDonald's могут снова открыться уже через полтора месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Медведев напомнил McDonald’s, что в России делают хорошие котлеты и булки

Собеседник агентства уточнил, что решение возникших перед компанией проблем, по мнению экспертов, «может занять где-то 45 дней».

Ранее в McDonald's заявили, что все рестораны сети в России будут закрыты с 14 марта в связи с возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

В компании подчеркнули, что офис и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать в прежнем режиме, а все сотрудники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, не только продолжат получать полную зарплату, но и сохранят все льготы и гарантии от работодателя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФастфудРесторанMcDonald’s
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