«Ошибочные штрафы»: Выявление мелких нарушений с помощью камер сочли невозможным

«Получится так, что система не будет видеть тех людей, которые в ней не были зарегистрированы. Если фотографии нарушителя в ЕБС нет, его нельзя никак идентифицировать. Это сегодня невозможно. У нас регистрация в Единой биометрической системе добровольная. Когда скажут, что через систему будут штрафовать, количество желающих там зарегистрироваться сократится до нуля. Придется принудительно это делать или экспортировать данные из другой базы, например, паспортной. При этом фотография на паспорт устаревает, человек может сильно поменяться, это тоже не самый лучший вариант», - объяснил он.

По его словам, подобная мера приведет к большому количеству ошибок, так как камеры только через 5-10 лет смогут научиться распознавать «сложные» действия человека.

«Потребуется еще лет 5-10, чтобы безошибочно определять такое сложное поведение человека. Система распознавания – это всегда использование искусственного интеллекта, который может выявлять что-то неправильно. Например, я смутно представляю, как будет определяться, что человек курит. Будет гигантское количество ошибок, потому что человек может держать во рту чупа-чупс или ручку. Дело даже не в камерах, камер наставить можно достаточно быстро, если брать недорогие китайские камеры. Но ключевой момент в том, что сами технологии пока к этому не очень готовы», - объяснил собеседник НСН.

Ранее Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера телефонов, сведения о билетах, IP-адресах, учетных записях пользователей, данные банковских карт пассажиров в единую базу данных, передает «Радиоточка НСН».

