«Ошибочные штрафы»: Выявление мелких нарушений с помощью камер сочли невозможным
Алексей Титов заявил НСН, что потребуется еще 5-10 лет для верного определения по камерам курения в неположенных местах или неправильного перехода улицы.
Штрафовать россиян за переход улицы в неположенном месте или распитие алкоголя по камерам не получится, так как искусственный интеллект будет часто ошибаться, а граждане откажутся предоставлять свои данные, рассказал НСН гендиректор «Интемс» Алексей Титов.
С помощью Единой биометрической системы в России хотят штрафовать за переход улицы, курение или распитие алкоголя, разведение костров и использование мангалов в неположенных местах и потасовки, пишут «Известия». При этом ЕБС по закону не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности. А регистрация биометрических данных в системе — добровольная.
«Получится так, что система не будет видеть тех людей, которые в ней не были зарегистрированы. Если фотографии нарушителя в ЕБС нет, его нельзя никак идентифицировать. Это сегодня невозможно. У нас регистрация в Единой биометрической системе добровольная. Когда скажут, что через систему будут штрафовать, количество желающих там зарегистрироваться сократится до нуля. Придется принудительно это делать или экспортировать данные из другой базы, например, паспортной. При этом фотография на паспорт устаревает, человек может сильно поменяться, это тоже не самый лучший вариант», - объяснил он.
По его словам, подобная мера приведет к большому количеству ошибок, так как камеры только через 5-10 лет смогут научиться распознавать «сложные» действия человека.
«Потребуется еще лет 5-10, чтобы безошибочно определять такое сложное поведение человека. Система распознавания – это всегда использование искусственного интеллекта, который может выявлять что-то неправильно. Например, я смутно представляю, как будет определяться, что человек курит. Будет гигантское количество ошибок, потому что человек может держать во рту чупа-чупс или ручку. Дело даже не в камерах, камер наставить можно достаточно быстро, если брать недорогие китайские камеры. Но ключевой момент в том, что сами технологии пока к этому не очень готовы», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера телефонов, сведения о билетах, IP-адресах, учетных записях пользователей, данные банковских карт пассажиров в единую базу данных, передает «Радиоточка НСН».
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