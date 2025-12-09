Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье

Уточняется, что использовать льготную программу можно будет в городах, где пока не возводятся многоквартирные дома или количество домов на этапе строительства не превышает двух зданий.

В ведомстве отметили, что распространение Дальневосточной и арктической ипотеки отменяет возрастное ограничение для многодетных семей. Кроме того, программой могут воспользоваться не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России сложилась тревожная ситуация с выдачей рыночной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

